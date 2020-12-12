شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: نضمن الحصول على 100 مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الشركة المطورة للقاح إن الحكومة طلبت في المجمل 200 مليون جرعة حتى الآن. وأضافت أنه سيتم تسليم نحو 20 مليون جرعة في الطلبية الأولى بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول والباقي في الربع الأول من عام 2021.
وأبرمت الولايات المتحدة في أغسطس آب اتفاقية مع شركة موديرنا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 المحتمل بمبلغ 1.5 مليار دولار مع خيار تأمين 400 مليون جرعة إضافية.
من المقرر أن تعقد لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اجتماعا في 17 ديسمبر كانون الأول لمناقشة طلب موديرنا الحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاح .
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