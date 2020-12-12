شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط وسط قيود كورونا بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

جرت تسوية أسعار النفط على تراجع أمس الجمعة، إذ ألقت مخاوف الطلب بسبب فرض قيود جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على أنشطة الأعمال في نيويورك بظلالها على التقدم المحرز على صعيد برامج التلقيح.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 28 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمائة، ليصل السعر عند التسوية إلى 49.97 دولار للبرميل. وتخطى العقد 51 دولارا للبرميل أول أمس الخميس إلى أعلى مستوياته منذ مارس.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.5 بالمائة، إلى 46.57 دولار للبرميل، ذلك بعد زيادته بنحو ثلاثة بالمائة في الجلسة السابقة.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة في ميزوهو بنيويورك "تضغط القيود في نيويورك على الأسعار".

وعلى أساس أسبوعي، زاد برنت 1.5 بالمائة، وصعد غرب تكساس الوسيط واحدا بالمائة. وهذه سادس زيادة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ يونيو.