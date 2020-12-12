شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تكشف أسباب تصنيف ميليشيات الحوثي «إرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

كشف دبلوماسي أمريكي، أمس، عن أن استهداف ميليشيات الحوثي اليمنية للمدنيين و«تعميقها» العلاقات مع الحرس الثوري الإيراني واستخدام عمليات الخطف أداة من أدوات الحرب جميعها عوامل تقود إدارة الرئيس دونالد ترامب للنظر في اعتبار الحركة منظمة إرهابية أجنبية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندركينج للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: لو لم تحدث هذه الأمور لما أثير النقاش «بشأن وصف الحركة منظمة إرهابية».

وكانت تعليقاته من بين أكثر التصريحات شمولًا لمسؤول أمريكي بشأن المداولات الخاصة بإدراج ميليشيات الحوثي المدعومة من ملالي إيران على القائمة السوداء. وتعمل الأمم المتحدة على استئناف المحادثات من أجل إنهاء الصراع اليمني، فيما تعد ميليشيات الحوثي التي تقود، وعلى نطاق واسع، حربًا بالوكالة لنظام إيران، سببًا في تمزق البلاد، وتردي البُنى التحتية فيها، وأدت سيطرتها على بعض المحافظات بتصنيفها من المنظمات الدولية كـ«مناطق مجاعة متوقعة»، ووصفتها جماعات الإغاثة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وحدد ليندركينج، ما قال: إنها الأسباب الرئيسية للنظر في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وقال: «يفعل الحوثيون أشياء أقرب إلى سلوك منظمة إرهابية، إنهم يستهدفون المدنيين.. ويستخدمون الخطف أداة حرب، وهم يعمّقون علاقتهم مع الحرس الثوري وهو من وجهة نظرنا منظمة إرهابية».