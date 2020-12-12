شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تعاني من انخفاض السياحة والليرة والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الليرة التركية قليلًا، أمس الجمعة، بعد أن قالت مصادر: إن الولايات المتحدة تتأهّب لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)، في خطوة من المرجّح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي.

وسجلت الليرة 7.900 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش، لتنخفض من إغلاق الخميس عند 7.89.

وهوت الليرة نحو 25% منذ بداية العام الجاري، لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58، الشهر الماضي، بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.

وقالت مصادر: إن الخطوة الأمريكية، المرجّح أن تثير غضب أنقرة وتضغط على علاقاتها مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يستعد لتولي السلطة، قد تُعلن وفي وقت قريب ربما ساعات، وتستهدف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

ونزلت الليرة إلى 7.9290، مساء الخميس، بعد أن ذكرت «رويترز» أن العقوبات وشيكة.

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي التركي، الجمعة، أن عائدات السياحة الأجنبية إلى البلاد تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 60% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 43ر1 مليار دولار.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن عائدات السياحة شكّلت 39% من صادرات الخدمات التركية، في تراجع بنسبة 54% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، كما شكّلت 6.8% من إجمالي صادرات السلع والخدمات التركية.

وانخفض عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بنسبة 62% إلى 2.15 مليون شخص، وكانت تركيا قد استقبلت 5.59 مليون زائر في أكتوبر 2019.

وفي الوقت ذاته، أنفق سكان تركيا 91 مليون دولار خارج البلاد خلال أكتوبر، في تراجع نسبته 72% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.