بومبيو عن اتفاق المغرب وإسرائيل: العالم أصبح قريبا من السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، بخطوة السلام الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط بين المغرب وإسرائيل.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، إن العالم أصبح قريبًا من السلام مع إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وإقامة علاقات بينه وبين إسرائيل.



والخميس الماضي، أعلن ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل؛ وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أن الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن أيضاً أن المملكة المغربية "اعترفت بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فمن المناسب أن نعترف بسيادتها على الصحراء المغربية".

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات من إسرائيل وإليه لكل مواطنيه.

ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بإعلان ترامب، مؤكدين أن هذا القرار يخدم السلام بالمنطقة.