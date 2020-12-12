شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حادة بوفيات «كورونا» في روسيا والولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الولايات المتحدة وروسيا زيادات حادة في الوفيات جراء وباء كورونا في وقت دعا فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الفرنسيين الى «مضاعفة التيقظ» خلال أعياد الميلاد، وأعلنت فرنسا رفع العزل واستبداله بحظر تجول ليلي، فيما نشرت كوريا الجنوبية الجيش للسيطرة على الوباء.

وأحصت الولايات المتّحدة 2900 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تُعتبر ضخمة في هذا البلد الذي يشهد منذ أسابيع عدّة تفشّيًا متسارعًا للوباء، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الإصابات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة) بلغ أكثر من 210 آلاف. ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتّحدة الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 107 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق.

وفيات قياسية

وسجلت روسيا وفيات قياسية حيث تشهد البلاد موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تجاوزت للمرة الأولى عتبة 600 وفاة يومياً، لكن السلطات لا تزال ترفض فرض عزل تام.

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت-كوخ للرقابة «أن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 مقلق داعياً إلى النظر في فرض قيود جديدة، وذلك غداة دعوة المستشارة أنجيلا ميركل إلى تشديد التدابير المتخذة».

وفي المملكة المتحدة التي سجلت أعلى حصيلة وفيات في أوروبا تخطت 63 ألف وفاة، أعرب وزير الصحة مات هانكوك عن «قلق كبير» حيال ارتفاع الحالات في لندن وجنوب شرق البلاد، معلناً عن حملة فحوص لكشف الإصابات بين الشبان في المناطقة الأكثر تأثراً بالوباء.

دعوة للتيقظ

ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الفرنسيين الى «مضاعفة التيقظ» خلال التجمعات العائلية بمناسبة عيد الميلاد «لأنه في مثل هذه الأوقات حين يتم التهاون بالإجراءات، ينتشر الفيروس».

وأعلنت فرنسا رفع العزل بحذر في 15 كانون الأول/ديسمبر واستبداله بحظر تجول ليلي حتى في ليلة رأس السنة وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس إن البلاد ستخرج بحذر من الحجر المنزلي في 15 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح أنه سيتم إلغاء تراخيص التنقل، غير أن إعادة فتح المراكز الثقافية مثل المتاحف ودور السينما والمسارح، ستؤجل ثلاثة أسابيع، كما «سيبقى العمل عن بعد القاعدة» وسيطبق حظر.

نشر الجيش

من جانبها، نشرت كوريا الجنوبية قوات من الجيش في شوارع العاصمة سيؤول لمساعدة الفرق الطبية على التعامل مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتزايد الوفيات والمرضى في غرف الرعاية المركزة.

ووصف رئيس الوزراء تشونج ساي-كيون الموجة الحالية بالأزمة الصعبة وقال إنه سينشر حوالي 800 من أفراد الجيش والشرطة والموظفين في كل حي بمنطقة سيؤول الكبرى للمساعدة في تعقب المرضى المحتملين.

واعتمدت سويسرا التي لا تتمكن من ضبط انتشار وباء كوفيد-19 مع معدلات إصابات تعد بين الأكثر ارتفاعا في أوروبا، امس سلسلة اجراءات تشمل إغلاق المطاعم والحانات والمتاجر عند الساعة السابعة مساء تطبق اعتبارا من السبت 12 كانون الأول/ديسمبر.