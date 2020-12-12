«كهرباء دبي» تناقـش أفضـل الممارسـات فـي إدارة الأزمـات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ناقش المنتدى العالمي للتميز، الذي نظمته، هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عبر تقنية الاتصال المرئي «افتراضياً» وعُقد عبر منصة افتراضية تحت عنوان «التميّز التشغيلي وإدارة الأزمات - مرحلة كوفيد- 19 وما بعدها والدروس المستفادة»، دور الرشاقة والمرونة المؤسسية، واستمرارية الأعمال في الأوقات غير المعتادة والواقع الجديد؛ وكفاءة المياه وإدارة شبكات المياه – أفضل الممارسات للحد من الفاقد في المياه؛ وإدارة رأس المال البشري قبل وبعد كوفيد-19.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص بفضل التخطيط الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتميز والمتكامل بالهيئة.

وأضاف: بفضل الموارد البشرية والبنية التحتية للهيئة، نجحت الهيئة في ضمان استمرارية الأعمال لتوفير خدمات الكهرباء والمياه لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى المستويات العالمية، وطورت الهيئة استراتيجية شاملة لمواجهة جائحة كوفيد-19 بكافة مراحلها عبر الاستفادة من الدروس لإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل وترتيب الأولويات وخاصة فيما يخص سلامة كوادرنا البشرية.

وأوضح الطاير أن توجه هيئة كهرباء ومياه دبي بالنسبة لقطاع الطاقة في المرحلة الحالية يتمثل في أولوية استخدام الطاقة النظيفة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لتوفير 75% من القدرة الإجمالية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050؛ وتعزيز توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي ومختلف أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الأمن السيبراني في قطاعي الطاقة والمياه.

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