شكرا لقرائتكم خبر عن فترة الامتحانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقول «أم سعيد»: ابنتي متفوقة في دراستها، لكن قلقها يزداد خلال فترة الامتحانات عن بعد، فما هي الطريقة الأجدى لتخليصها من الاضطراب؟

رنا يونس الزعبي: القلق الطبيعي محفز للأداء

تجيب عن السؤال رنا يونس الزعبي اختصاصية ومستشارة اجتماعية وأسرية وأكاديمية – مدربة معتمدة، بقولها: عزيزتي القارئة: «القلق قرين الامتحانات، وهو أمر طبيعي، خاصة في ظروف كورونا، وهو محفز للأداء، أما القلق الشديد، فيستدعي طلب استشارة المختصين، ومع تغير نمط الدراسة والامتحانات، ظهرت تحديات جديدة عند الطالب والمعلم والأهل، وأصبح الأهل شركاء في المسؤولية أكثر من ذي قبل، كمدرسين ومتابعين للأبناء وقت التعلم وأداء الامتحانات.

لتخليص ابنتك من هذه المشكلة، أرى أن تركزي على الاهتمام بالغذاء الصحي، والنوم الجيد لابنتك، ولتقليل التوتر لديها، وفري لها أجواء مريحة للدراسة، بعيدة عن الضوضاء والمشتتات، مع خدمة إنترنت عالية، وعززي ثقتها في نفسها، وابتعدي عن مقارنتها بالآخرين. كذلك شجعيها على الاستعداد للامتحان، ونبهيها إلى قراءة أسئلة الامتحان في البداية، والاستفسار من معلمتها عند اللزوم.

فقط راقبيها من بعيد، وإذا لاحظت عليها أي علامات قلق ورغبة مستمرة في التحرك بعيداً عن جهاز التواصل، أخبريها أن تطلب الإذن من معلمتها أولاً، وقدمي لها كوباً من الماء أو العصير، ودعيها تؤدي حركات بسيطة لتغير وضعية جلوسها، فتتخلص من التوتر، وتأكدي أنها سلمت الإجابة قبل انتهاء الوقت، وبعد الامتحان دعيها ترفه عن نفسها، وكافئيها بكلمات إيجابية وهدية رمزية».