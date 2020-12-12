شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: نظام أردوغان يتنصت على هاتفى أنا وأسرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب الشعب الجمهورى، زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، إن تحالف الأمة يسعى إلى تحقيق الديمقراطية، ومرشحنا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة معروف".

واتهم كليتشدار أوغلو، الدولة بالتنصت على هاتفه وعلى هواتف عائلته، قائلا: "بسبب احترامى للدولة، لا أريد أن أقول إن الدولة تتنصت علينا، رغم علمى بذلك، يتنصتون على خصومهم فى بلد لا توجد فيه ديمقراطية".

ولفت كليتشدار أوغلو، إلى اعتقال رئيس حزب الشعوب الديمقراطى السابق صلاح الدين دميرتاش، قائلًا: "أين حقوق الإنسان أمام اعتقال شخص لمدة 3.5 سنوات، رغم وجود قانون يؤكد أن الاعتقال ليس ضروريًا، وأن الأساس المحاكمة".

وأضاف: "قال أردوغان إن دميرتاش لن يرى النور أبدًا، الرئيس التركي يخيف القضاة، هناك تعفن كبير فى المحاكم، وفساد فى وزارة العدل، حتى رئيس المحكمة العليا يقول إن معدل الثقة فى العدالة يبلغ 30"%.

وشدد كليتشدار أوغلو، على أهمية إطلاق سراح رجل الأعمال التركي المعتقل عثمان كافالا، قائلًا: "كانوا أطلقوا سراحه، لكنهم رفعوا دعوى قضائية ضده في الحادث نفسه، لم يفعلوا ذلك مع القس برونسون، بل صدر على الفور قرارًا بالإجلاء وإعداد طائرته الخاصة وإرساله إلى أمريكا، أصبح القضاء في تركيا مؤسسة تلبي مطالب أردوغان، القضاء ليس مستقلًا، ولهذا لا يتمتع الأتراك بالسلامة والأمان".