جوتيريش: العالم فشل في تنسيق رد مشترك على الجائحة وليس بإمكان أي لقاح عكس الضرر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن دول العالم تواجه أكبر ركود اقتصادي منذ ثمانية عقود على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد جوتيريش - في كلمة مسجلة ألقاها اليوم الجمعة كضيف شرف في منتدى جائزة نوبل للسلام لمناقشة التعددية والحوكمة العالمية في أعقاب جائحة كورونا حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - على أن الحكومات فشلت في تنسيق رد

جماعي على هذا التهديد المشترك غير المسبوق، مضيفا: "كانت الاستجابة مجزأة وفوضوية، حيث تنافست البلدان والمناطق وحتى المدن ضد بعضها البعض على الإمدادات الأساسية والعاملين في الخطوط الأمامية".

وشدد على ضرورة منع تكرار نفس الشيء فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات ضد الفيروس التاجي، كي تكون "المنفعة عامة وعالمية".

ولفت إلى ازدياد الفقر المدقع،

بالإضافة إلى تنامي خطر المجاعة في مختلف مناطق العالم، لافتا إلى أن العديد من الدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل تحتاج إلى دعم فوري لتجنب أزمة السيولة النقدية واضطرت إلى الاختيار بين تقديم الخدمات الأساسية لدعم شعوبها وسداد ديونها.

وأعرب عن أمله في توسيع مبادرات تخفيف عبء الديون الصادرة عن مجموعة العشرين، مضيفا: "على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى إصلاح الهيكل العالمي لتعزيز شفافية الديون واستدامتها".

وتابع: "التأثير الاجتماعي للجائحة هائل ومتزايد، ولا يوجد لقاح يمكنه عكس الضرر الذي حدث بالفعل"