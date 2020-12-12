الخارجية الفرنسية تعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى أرمينيا

أعلنت فرنسا، عن إرسال ثالث طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أرمينيا لمساعدتها في تجاوز تداعيات النزاع المسلح في منطقة قره باغ.
و قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها، اليوم الجمعة إلى أن المساعدات جمعها "صندوق شارل أزنافور" الخيري، وتضم معدات ومستلزماتطبية، وفقا لروسيا اليوم.
ومن المقرر أيضا توزيع المطبوعات التعليمية من اليونسيف وأدوات الصحة الشخصية.
وأضافت أن هذه العملية التي تنفذ تحت إشراف مركز الأزمات والإغاثة للخارجية الفرنسية، تؤكد "تضامن فرنسا معأرمينيا وسكانها المتضررين جراء النزاع في ناغورنو قره باغ".
يذكر أن منطقة قره باغ شهدت تصعيدا عسكريا منذ 27 سبتمبر الماضي بين القوات الأرمنية وأذربيجان. واستمرت العمليات القتالية أكثر من شهر، قبل أن تتفق روسيا وأرمينيا وأذربيجان على وقف القتال اعتبارا من 10 نوفمبر ونشر قوات حفظ سلام روسية على خط التماس.
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