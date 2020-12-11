موراتينوس: المغرب ظل على الدوام ملتزما بتحقيق السلام في الشرق الأوسط

أكد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أن المغرب ظل على الدوام، تحت قيادة الملك محمد السادس، “ملتزما بتحقيق السلام في الشرق الأوسط والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وقال موراتينوس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على المباحثات الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس أمس الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “لقد ظلت رؤية المغرب دائما رؤية ملتزمة بالسلام في المنطقة، بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم حل يقوم على إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن”.

وأبرز موراتينوس، وهو أيضا المبعوث الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لمسلسل السلام في الشرق الأوسط، أن “الدبلوماسية المغربية وجلالة الملك محمد السادس، اقتداء برؤية جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، قدما على الدوام مساهمة إيجابية في عملية السلام بالمنطقة. وفي هذا السياق تحديدا اتخذ المغرب هذا القرار التاريخي” الذي يعزز التزامه بالسلام في الشرق الأوسط.

كما جدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية السابق الدعوة إلى استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بدعم من المجتمع الدولي.

وأضاف موراتينوس: “آمل أن يكون عام 2021 عام سلام. ويجب أن نستحضر أن شهر أكتوبر المقبل سيصادف الذكرى الثلاثين لمؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. ونأمل أن نتمكن من عقد مؤتمر سلام جديد كفيل بإنهاء هذا الصراع المستمر منذ 100 عام تقريبا”.

وختم موراتينوس تصريحه قائلا: “لقد حان الوقت بالفعل لتحقيق السلام في المنطقة، وأعتقد أن الجميع سيعمل من أجل بلوغ هذا الهدف”.