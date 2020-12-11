أمن مطار طنجة يوقف سيدة إسبانية حاولت تهريب 5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا إلى بلجيكا

أحالت مصالح الشرطة بمفوضية أمن مطار طنجة الدولي على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، سيدة تبلغ من العمر 38 سنة وتحمل الجنسية الإسبانية ولها أصول مغربية، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة المخدرات ومحاولة تهريبها عبر مركز حدودي في حالة تلبس.

وأثار انتباه العناصر الأمنية المكلفة بتفتيش المسافرين عبر النقطة الحدودية بمطار طنجة الدولي، أثناء قيامها بإجراءات التفتيش اللازمة للمسافرين المتوجهين لبروكسيل، تواجد “أجسام غريبة مدسوسة في الهيكل الداخلي لحقيبة إحدى المسافرات”.

وجرى إخضاع الحقيبة المشكوك فيها بحضور صاحبتها، لجس يدوي وتفتيش دقيق أسفر عن حجز خمس كيلوغرام و100 غرام من مخدر الشيرا مدسوسة بعناية في الهيكل الداخلي للحقيبة.

وتمت إحالة السيدة الموقوفة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة للبحث معها حول الموضوع.