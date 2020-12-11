أول تسريب للرئيس التونسي الأسبق بن علي.. الإخوان قتلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسريب للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في محادثة هاتفية مع محاميه التونسي منير بن صالحة، كشف فيه حقائق خطيرة لأول مرة.

التسريب يقول فيه الرئيس التونسي الأسبق إنه لم يعط تعليمات لتعذيب المساجين التونسيين كما تم الترويج لذلك.

وأكد بن علي خلال التسريب الذي نشرته قناة "الحدث" أنه كان شاهدا على جرائم الإخوان الذين تسببوا في الاعتداء على المواطنين بمياه النار قائلا "لم يقتل أي سياسي في عهدي عكس الفترة الحالية".

يذكر أن تونس قد شهدت عمليات اغتيال راح ضحيتها القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي في سنة 2013.

وقال بن علي في التسريب إنه" يعرف أسرارهم في إشارة إلى الإخوان" واصفا إياهم باللصوص والفاسدين.

يشار إلى أن زين العابدين بن علي حكم تونس من سنة 1987 إلى غاية 2011 وغادر بعدها إلى المملكة العربية السعودية حيث توفي في شهر أغسطس/آب 2019 عن عمر ناهز 83 عاما.

التسريب الصوتي هو الأول للرئيس التونسي الاسبق منذ عشر سنوات حيث يعتبر عديد المتابعين أن ظروف وملابسات خروجه من تونس مثيرة للجدل.

ولم يتحدث بن علي طيلة إقامته بالمملكة العربية السعودية عن فترة حكمه وعن علاقته بالمعارضة طيلة 23 سنة رغم ما تعلق به قضائيا من عديد الشكاوي.