شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: الجهود السعودية أخوية لرأب الصدع وتوحيد الصف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الجهود السعودية أخوية ونبيلة وصادقة لرأب الصدع وتوحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والتي توجت باتفاق الرياض، والشروع في تطبيق آلية تسريع تتفيذه، امتدادا لدور المملكة البنّاء في اليمن في كل المنعطفات والظروف.

وثمّن الإرياني عالياً، الدور الأخوي الصادق للمملكة في مساعدة اليمن وإسناده لتجاوز الأزمة، لافتاً إلى أن الدور السعودي محط تقدير وعرفان ورهان كل اليمنيين.

كما ثمّن القيادة الحكيمة للرئيس عبدربه منصور هادي خلال مراحل الأزمة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية.

وناشد وزير الإعلام، كافة اليمنيين، طي صفحة الماضي وتوحيد الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، مضيفاً: «هي طوق النجاة الوحيد لبلدنا وشعبنا في معركة التصدي للمشروع التوسعي الإيراني، واستعادة الدولة والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين».