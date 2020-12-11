شكرا لقرائتكم خبر عن 7370 إصابة و160 وفاة بكورونا في السويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

أظهرت بيانات الهيئة المسؤولة عن الصحة في السويد التي وضعت استراتيجيتها غير التقليدية لمكافحة الجائحة، في دائرة الضوء عالمياً، أنها سجلت 7370 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة. وكانت السويد قد سجلت أمس الخميس، عدد إصابات أعلى بلغ 7935 إصابة.

وسجلت البلاد 160 وفاة جديدة اليوم ليصل إجمالي الوفيات إلى 7514. ومعدل الوفاة بالفيروس في السويد بالنسبة لعدد السكان ضعف أمثال نظيره في الدول المجاورة، لكنه أقل من المسجل في عدة دول أوروبية كبيرة اتخذت إجراءات عزل عام.