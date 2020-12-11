شكرا لقرائتكم خبر عن سكن العزّاب داخل الأحياء السكنية خط أحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سومية سعد

شكا عدد من المواطنين في بعض إمارات الدولة من تراخي دور البلديات الرقابي في منع انتشار سكن العزاب داخل الأحياء السكنية خاصة في ظل انتشار كوفيد 19، لإصرارهم على التقارب، حيث أصبح الوضع أكثر خطورة مع فيروس كورونا وتجمع العزاب تحت مسكن واحد، ويعد ضمن أسباب الارتفاع في أعداد المصابين بكورونا فهم ملاصقون لبعضهم البعض وغير ملتزمين بالإجراءات الوقائية، ويتمركزون ضمن بقعة واحدة ما يعد قلقاً للجميع.

وطالبوا بضرورة أن تنظر البلديات في هذا الملف سريعاً حفاظاً على سلامة الأسر والحد من انتشار ظاهرة العزاب التي كانت مقلقة سابقاً اجتماعياً والآن اجتماعياً وصحياً.

كما طالبوا بمعاقبة أي مالك يُقدِم على تأجير عقاره لعزاب، وبعدم تسكين العزاب كمجموعات كبيرة في البنايات العائلية، التي تشكل إزعاجاً وقلقاً للأسر.

”الخليج 365” تلقت شكاوى عديدة من بعض العائلات من جراء السكنات المشتركة في معظم الامارات بمختلف الجنسيات وسط الاحياء السكنية، الأمر الذي أصبح يشكل لها صداعاً دائماً والتي تصاعدت بشكل جعل ذلك أمراً يسبب الكثير من المشاكل التي يعاني منها الأهالي على السواء.

تقول موزة العامري إنها اشتكت أكثر من مرة للبلدية من تواجد العزاب بكثرة ما يسبب إزعاجاً، إضافة الى المخاطر الصحية لعدم التزام أغلبيتهم بالنظافة ويعود على عوائلهم بالمضايقات ولكن البلدية لم تستجب.

ويقول عادل عبد الرحيم إنه شكا عدة مرات من تزايد عدد العزاب في منطقته ما يعد ظاهرة سلبية يخشى أولياء الأمور منها على أبنائهم، وهي مشكلة تمس الجميع مواطنين ووافدين حيث يوجد سكن مختلط في بعض البيوت ما يعد مخالفاً للتقاليد.

حملات مكثفة

وطالب حمزة بن جدو بحملات مكثفة في سكنات العزاب لوجود مخالفين، وهنا تكمن الخطورة ليس على المتواجدين فى السكن فقط بل السكان المجاورين وخطرها يشمل الجميع، لذلك من الضروري التصدي للظاهرة عن طريق منع تجمع العزاب تحت مسكن واحد، ويعد ضمن أسباب الارتفاع في أعداد المصابين بكورونا.

وقال أحمد المرزوقي إن دولتنا تعد أفضل الدول في تحقيق السلامة والصحة للجميع من مواطنين ومقيمين ولذلك يجب اتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة بحق المخالفين ومن يقوم بالتأجير من الباطن.

سلوكيات أخلاقية

وطالبت جواهر الجسمي البلديات بالرقابة على بعض السكنات التي لا تهتم بالسلوكيات الأخلاقية مثل الاختلاط في سكن العزاب وهي من أهم المخالفات، والمظاهر غير اللائقة وهي تكثر بين بعض الجاليات الوافدة، ما يعد شيئاً غير اخلاقي وجود شباب وبنات لا تربطهم صله تحت سقف شقة واحدة، إضافة الى مخالفة الآداب العامة.

وتؤكد أم محمد انتشار الجرائم في المناطق السكنية نتيجة سكن العزاب منها جرائم الدعارة وممارسة الأعمال التجارية من دون ترخيص والسرقة أو التحرش بالأطفال، والازدحام المروري وعدم توافر مواقف للمركبات بشكل كافٍ للسكان المقيمين وبصورة مشروعة، والتعدي على المواقف الخاصة، وعدم الاهتمام بوسائل السلامة، ما يعرض المؤجرين والجيران للخطر.

الجانب الديني

يقول الدكتور علي مشاعل المفتي في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي، إن الاختلاط بين المرأة والرجل أمر منهي عنه شرعاً، كما أن العرف في مجتمعنا العربي لا يقبله لما ينتج عن ذلك، وإن مسألة الاختلاط حرام وعلى أي شخص مسلم عدم المخالطة إلا للضرورة، حتى لو كان الشخص متزوجاً أو متزوج، وأن التكشف حرام ولا يجوز أن يجلس الرجل مع سيدة لا تحل له.

ولايستوي الإنسان مع غيره مهما كان ظرفه مشابهاً، فهناك الصالح وهناك الطالح، فما السبب في تحريم الاختلاط على الجميع وتشويه الصالح منهم بالمنع ليحترق الأخضر واليابس؟

البلديات

أكدت بلدية دبي أنها تنفذ حملات تفتيشية مكثفة على سكن العزاب في جميع مناطق الإمارة، كما تحذر بلدية دبي في ذات الوقت الملاك من تأجير مساكنهم للعزاب، وأنها لن تتهاون في تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وإن إقامة العزاب والعمال في المناطق المأهولة بالأسر والعائلات في المدينة تتنافى مع العادات والتقاليد التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، حيث إن مساكنهم تجلب أضراراً كبيرة وتسبب كوارث بيئية خطيرة، أهمها الحرائق لجهلهم بقواعد الأمن والسلامة، ويرد عدد من الشكاوى ضد سكان المناطق السكنية تتعلق بوجود سكن عزاب، من خلال اتصالهم على رقم البلدية 800900.

وقالت البلدية إن الحملات التفتيشية تكشف العديد من الممارسات الخاطئة، من بينها استعمال المسكن الواحد كمجمعات سكنية تضم عدة عائلات وعزاباً من جنسيات مختلطة من الجنسين، واستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات فضلاً عن أنها تشوه المظهر العمراني الجمالي لعدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، كما أن الإضافات الخشبية في بعض المساكن تفتقر لأدنى درجات ومعايير الصحة والسلامة من جميع النواحي، مبيناً أن الإنذارات الخاصة بهذه المخالفات يتم لصقها على المنازل في حالة عدم وجود أصحابها بالداخل، وفي حالة وجودهم يطلب منهم عقد الإيجار للسماح بتفتيش المنزل أو أخذ موعد للتفتيش، داعية إلى الحفاظ على استدامة المباني القائمة لتحقيق رؤية البلدية للحد من ظاهرة سكن العزاب.

بلدية الشارقة

وقامت بلدية الشارقة في العديد من المناطق كالناصرية والصبخة وميسلون، بالبدء بعمل المسح الشامل لهذه المناطق لإخلاء المخالفين منها، والقطع الفوري للخدمات عن المساكن المخالفة التي قام قاطنوها بعمل تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية تشكل خطراً عليهم، حيث تواصل البلدية هذه الحملات التي بدأت بها من منطقة القادسية لتشمل كل مناطق مدينة الشارقة والبدء بها بشكل تدريجي بهدف الإخلاء الكامل لها من تلك الفئات، وتعديل أوضاعها من خلال السكن في المناطق المخصصة لها.

وقد أسفرت الحملات بهدف تعديل أوضاع سكن العزاب عن إخلاء أكثر من 6561 مخالفاً من العمّال والعزّاب والقطع الفوري للخدمات عن المساكن المخالفة، بعدما رصد المفتشون تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية تشكل خطراً عليهم، منها رصد العديد من التجاوزات في مساكن عدة، مثل إقامة ورش لتصليح السيارات ومخازن للمواد الغذائية والكهربائية مجهولة المصدر، ومخزّنة بصورة غير صحيحة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتستقبل البلدية ملاحظات الجمهور الواردة عن طريق مركز الاتصال على الرقم 993، للإبلاغ عن المناطق المخصصة للأُسر والعائلات ويقطنها عمّال وعزّاب.

الجانب القانوني

تقول المحاسبة القانونية آمنة المير الرئيس التنفيذي لمكتب آمنة المير إن لديها العديد من الشكاوى من سكن العزاب تحمل كثيراً من الآثار السلبية التي تضر بالمجتمع، حيث عادات وتقاليد تلك العمالة تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، فهم يسببون أرقاً للعوائل صباحاً ومساءً لأنهم يعملون بنظام المناوبة حيث تجدهم يتكدسون في الشقق بكثافة.

وينص القانون رقم 1 لسنة2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية على تغريم المخالف بمبلغ يتراوح ما بين 10000 درهم وبين 100 ألف درهم سواء كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغلاً أو أي جهة توفر السكن للعاملين لديها

وفي حال تكرار المخالفة تبدأ المخالفة من 100 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي كلتا الحالتين يمكن للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وإخلاء الوحدة السكنية. ويحظر على ملاك العقارات تأجيرها لغير العائلات.

الجانب الأسري

وطالب الدكتور شافع النيادي، مدرب تنمية بشرية وعلاقات أسرية، بإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين من المناطق التي تقطنها الأسر والعائلات، والحفاظ على راحة وسلامة وأمن الأسر، وقال إن البعض من العزاب يصرون على التقارب فى زمن الكورونا كما يقومون بتصرفات وسلوكيات من بعض العزاب لا تناسب عاداتنا وديننا، حيث تسكن

أسر متعددة وتكون غير خاضعة لأي من الشروط الصحية التي فرضتها البلدية. إن انتشار العزاب يثير الفوضى، فالكثير منهم لا يراعون مشاعر وشعور وظروف الآخرين، حيث السهر الطويل والصراخ والإزعاجات التي تسبب حالة من القلق للعائلات، ومع تقديري لحق العزاب في السكن اللائق، لكن وجودهم وسط العائلات يسبب العديد من المشكلات للأسر، لأن الرجال يذهبون إلى أعمالهم طيلة النهار ويتركون النساء والأطفال وحدهم في البيوت وسط العزاب وهذا أمر غير لائق.

الجانب الاجتماعي

وتقول الاختصاصية الاجتماعية علا فريد إن السكن الجماعي أو سكن العزاب يعد مخالفة صريحة للقوانين التي تنظم سكن المستأجرين لأن وجودهم في ذلك الوسط يحمل الكثير من المساوئ نسبة لاختلاف الثقافات والعادات ما يشكل بيئة خصبة لارتكاب الجرائم، كما انه يخالف معايير واشتراطات الأمن والسلامة، حيث نرى إقامة مجموعة من الأشخاص في عقار مخصص للسكن، بما لا يتناسب مع مساحة الوحدة السكنية، وبما يخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام.

وقالت إن ذلك يعد مخالفة أيضاً للتركيبة السكانية وإن مشاركة السكن في الفيلا الواحدة ناتجة عن إضافات في السكن غير مرخص لها، ما يؤدي إلى حدوث ضغط كبير على شبكة الماء والكهرباء، فضلاً عن تزايد كميات النفايات والصرف الصحي، وعدم الالتزام بأبسط شروط النظافة العامة في هذه الفلل.

الجانب النفسي

وترى الاختصاصية النفسية ليلي القاسم، أن السكن الجماعي أو العزاب تشويه المظهرالعام من خلال انتشار الأطباق اللاقطة على أسطح المساكن، والملابس غير المحتشمة وعدم مراعاة الذوق العام خلال خروج الاسر من المنزل، وتكدس العمال في البنايات وعدم الاهتمام بالنظافة العامة للسكن، وتكاثر الحشرات والقوارض بالداخل، كما أن مواقع السكن تفتقر لأدنى الاشتراطات المطلوبة.

وحذرت الدكتورة فوزية شاهين من المخاطر الصحية للسكن الجماعي في المنزل وزيادة الاعداد خلال انتشار فيروس كورونا، لا سيما تجاهلهم شروط النظافة والسلامة، وعدم اهتمامهم بالاجراءات الاحترازية والوقائية مثل التباعد البدني ولبس الكمامة والحفاظ على التهوية الجيدة في الغرف وتلافي التجمعات وتنظيف اليدين والسعال في منديل ورقي.