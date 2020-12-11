شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة «إير بي إن بي» تتجاوز ماريوت وهيلتون مجتمعتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماسكت أسهم شركة «إير بي إن بي» قرب مستوياتها المرتفعة الجمعة وتراجعت حوالي 2% إلى 141.5 دولار، بعد يوم على إدراج أسهم الشركة في بورصة ناسداك.

وشهد اليوم الأول لتداول السهم صعوداً صاروخياً لشركة حجز الإقامة عبرالتطبيق الذكي.

ةأنهت أسهم «إير بي إن بي» تداولات اليوم الأول الخميس مرتفعةً بأكثر من 112% بعد طرحها العام الأول، وذلك في أحدث اكتتاب لأسهم شركة في مجال التكنولوجيا يحقق مكاسب هائلة في اليوم الأول من تداول الأسهم هذا العام.

وتم تسعير اكتتاب سهم «إير بي إن بي» في الأصل عند 68 دولاراً ليلة الأربعاء، إلا أنه حقق ارتفاعاً كبيراً يوم الخميس مع انطلاق التداول على السهم بسعر 146 دولاراً، ليغلق عند 144.71 دولار، الأمر الذي منح شركة تأجير المساكن قيمة سوقية تبلغ حوالي 86.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف التقييم الذي سعت إليه الشركة. ويتم تداول أسهم الشركة تحت رمز «ABNB» في بورصة ناسداك.

وبذلك تجاوزت القيمة السوقية لـ «أير بي أن بي» تقييم شركة السفر العملاقة «بوكينجز»، التي تقدر قيمتها بنحو 86 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية لشركة «أكسبيديا» المنافسة أكثر من 18 مليار دولار.

وبالمقارنة مع «إير بي إن بي»، تبلغ القيمة السوقية لمجموعتي «ماريوت» و«هيلتون» الفندقيتين العملاقتين 42 مليار دولار و29 مليار دولار على التوالي، في حين تبلغ القيمة السوقية للناقلة «دلتا إيرلاينز» 30 مليار دولار. (وكالات)