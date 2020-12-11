شكرا لقرائتكم خبر عن عملات تذكارية احتفالاً بـذكـرى تـأسيس القـاهـرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أطلقت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر أمس، مجموعة من الميداليات التذكارية بمناسبة مرور 1050 عاماً على إنشاء القاهرة. وقال اللواء حسام خضر، رئيس المصلحة، إن الاحتفال يتزامن هذا العام، مع اختيار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» القاهرة عاصمة للثقافة والحضارة الإسلامية لعام 2020، وهو ما يؤكد مكانة مصر في قلب العالم الإسلامي، باعتبارها ملتقى للثقافات على مر العصور.

وتتضمن الميداليات التذكارية مجموعة من الصور الفريدة للقاهرة التاريخية، وعدداً من الآثار الإسلامية العتيقة، من بينها الجامع الأزهر، وجامع الأقمر، وقبة الإمام الشافعي، وجامع السلطان حسن، وجامع محمد علي.

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