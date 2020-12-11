فرض عقوبات أمريكية على تركيا لإقتنائها صواريخ «إس-400» الروسية

أجاز الكونجرس الأمريكي فرض عقوبات على تركيا على خليفة اقتنائها منظومة الدفاع الروسية إس-400.

وتستهدف العقوبات الأمريكية على أنقرة كبرى شركات صناعات الأسلحة وعدد من رجال الأعمال الأتراك، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على بلاده لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400) ستكون إساءة تعكس عدم احترام لبلد عضو في حلف شمال الأطلسي وذلك بعدما قالت مصادر إن واشنطن بصدد اتخاذ تلك الخطوة التي ستزيد على الأرجح من توتر العلاقات بين البلدين.

وقال مصدران مطلعان لرويترز أحدهما مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى مساعديه بالفعل موافقته على فرض العقوبات على أنقرة.

ورفضت أنقرة الجمعة قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية ردا على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط لكن الرئيس التركي قلل من شأنها ساعيا في الوقت نفسه الى التهدئة.