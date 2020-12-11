حظر الدعاية للمثليين بين الأطفال .. فلاديمير بوتين : ظهور جنس جديد أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ظهور جنس جديد، كما هو الحال في بعض البلدان أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.

وأضاف بوتين في اجتماع لمجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، "من الصعب تحديد عدد الجنسين هناك. لا يمكنني حتى صياغة أسماء البعض، لكن هذا هو الحال، هذا شأنهم. لدينا تاريخنا وثقافتنا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع قانونا في عام 2013 يحظر الدعاية للمثليين بين الأطفال، ويواجه الروس العاديون غرامات تصل إلى 5000 روبل ما يعادل 90 دولارا، والمسؤولين حتى 50 ألف روبل ما يعادل 700 دولار وعقابا أشد يصل للملايين للهيئات والشركات، على هذه الدعاية "باستخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت".