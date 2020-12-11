شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تناقش اتفاقية بـ1.8 مليار يورو لصالح القومية للأنفاق الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لبحث قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) "وجى بى مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان إن بى فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض للأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الرئيسيون) وذلك بمبلغ مليار و1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .

وتنفذ الهيئة القومية للأنفاق، خطة متكاملة لإحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم لتحسين الخدمة المقدمة، وتشمل هذه الخطة تحديث كامل للبنية الأساسية للخط الأول وتحديث كافة القطارات العاملة بهما منذ بداية تشغيلهما، على أن يتم شراء عدد 32 قطارا مكيفا جديدا وإعادة تأهيل 23 قطارا لصالح الخط الأول للمترو(المرج - حلوان) وشراء 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون يورو.

وينقل الخطين الأول والثانى للمترو حوالى 2.76 مليون راكب يومياً وتهدف الخطة إلى توفير الراحة لمستخدمى المترو، واستيعاب الزيادة المطردة وغير المتوقعة فى أعداد ركاب الخطين، حيث إنها تشمل تحديث أسطول القطارات العاملة على الخطين.