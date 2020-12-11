تعرف على إجراءات "المحامين" لعقد حلف اليمين لأعضائها الجدد بعد تعليقه بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائى عطية، نقيب المحامين، إنه رعاية لظروف المحامين، ورغبة في مساعدتهم على حلف اليمين مع تفادي محاذير فيروس كورونا المستجد، فإنه يستقبل كل يوم 100 محام ليحلفوا اليمين أمامه فرادى تنفيذا للتعليمات الصحية، بمكتبه بالنقابة العامة.
وكلف رجائى عطية الأمين العام حسين الجمال بإعداد الكشوف والترتيب لإجراء حلف اليمين على هذا النحو، وسوف يتم الإعلان عن ذلك، بتحديد من سيحلفون فى كل يوم.
وكانت النقابة العامة للمحامين قررت من قبل تأجيل موعد عقد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، التي كان من المقرر عقدها في شهر ديسمبر الجارى، وذلك بناء على توصيات من وزارة الصحة المصرية نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، التى لا تسمح بأي تجمعات، حرصًا على سلامة وصحة شباب المحامين.
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