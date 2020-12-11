شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان والحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسى من أهم الزيارات الخارجية لأنها تشمل مناقشة العديد من المجالات والقضايا المهمة، مشيرا إلى أن الاستقبال الحافل للرئيس رسالة واضحة للشعب المصري عن تقدير فرنسا، مضيفا أن السياسة المصرية الخارجية هى سياسة تتسم بالاتزان والحكمة مع الجميع وهذا الأمر يجعل للجميع يرغب فى التعاون معها.

وتابع حجازى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى احمد أبو زيد أن مصر مع حق الدول في العيش ولكن دون المساس بسيادتها وأن موقف مصر كان حاسما بشأن ليبيا.