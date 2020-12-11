شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير شئون المجالس النيابية ونواب البرلمان يشاركون فى عزاء والد أحمد السجينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والنائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، والدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، في مراسم عزاء الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، المقام بمقردار المناسبات بمجمع الشيخ زايد الاسلامى بمدينة الشيخ زايد بمنطقة 6 أكتوبر .

كما حضر العزاء عدد من أعضاء مجلس النواب، منهم الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والنائب ممدوح الحسينى، والنائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، وأحمد زكى بدر وزينب سالم وعماد سعد حمودة وعصام إدريس، المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب وعلاء ناجي وعمرو غلاب ويسري الاسيوطي ونبيل شاهين و حمدى السيسى من أعضاء مجلس النواب.

وحضر أيضا لتقديم واجب العزاء المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب عمر حسانين، والدكتورة مى البطران.

كما شارك فى مراسم العزاء كلا من المستشار حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمد رستم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، ومحمد العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وإبراهيم ناجى الشهابى نائب محافظ الجيزة، وعصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والنواب عاطف ناصر وأحمد الشريف وحسام الخولي والدكتورة إليزابيث شاكر وجمال الشريف ورشاد شكرى وعبد العزيز الصفتي ومحمود شعلان وداليا يوسف ومحمود الصعيدي وياسمين أبو طالب.







































