المغرب يطرح مناقصة لبناء ميناء في الصحراء الغربية

دعت المغرب، اليوم الجمعة، إلى تقديم عروض لبناء ميناء في الداخلة، وهي مدينة في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقالت وزارة التجهيز المغربية في بيان ، إنه من المقرر إغلاق المناقصة في 28 يناير 2021ن وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوضحت الحكومة المغربية إن الميناء سيكلف ما يصل إلى مليار دولار، وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر إفريقيا.

وجاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح

قنصلية في المدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي 17 دولة عربية وإفريقية لها بالفعل بعثات دبلوماسية في الصحراء الغربية.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا أصيلا من أراضيه. وتسعى جبهة البوليساريو لتأسيس دولة مستقلة هناك.

و فى وقتا سابق، أعلنت واشنطن إعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، و ندد ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا بهذا

القرار، مؤكدا على أن هذا القرار لن يغير موقف الجبهة.

ووصف ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا، أبي بشرايا البشير، قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "غريب لكنه ليس مفاجئا".

وأضاف أن هذا القرار "لن يغير من واقع النزاع وحق شعب الصحراء في تقرير مصيره"، مضيفا أن الجبهة ستواصل كفاحها.

يذكر أن جبهة البوليساريو تسعى لقيام دولة مستقلة تحت اسم "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في منطقة الصحراء منذ السبعينات من القرن الماضي. ولم يتم تسوية النزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب بشكل نهائي حتى الآن.