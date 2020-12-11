الصحة العالمية: ارتفاع معدل وفيات كورونا في العالم بنسبة 60 % خلال 6 أسابيع

أفاد المدير العام لمنظمةلصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 66 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و1.5 مليون حالة وفاة في الأسابيع الستة الماضية".

قالت منظمة الصحة العالمية مساء يوم الجمعة، إن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم ارتفع بنسبة 60 بالمئة خلال 6 أسابيع، مشيرة إلى أن معظم الإصابات والوفيات في أوروبا والأمريكتين، وفقا لروسيا اليوم.

وحصد فيروس كورونا أرواح مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء نحو 70 مليونا.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الكثر تضررا جراء تفشي الوباء، 292 الف وفاة، وسجلت أكثر من 15.6 مليون إصابة حتى الآن.

وتعتبر البرازيل والهند والمكسيك من أكثر الدول تضررا، بعد الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد

الوفيات في الأولى إلى نحو 180 ألفا، وفي الهند حصد الوباء أرواح أكثر من 142 ألف شخص، وتجاوز عدد الوفيات في المكسيك 112 ألفا حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.