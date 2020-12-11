توقعات بإستمرار الانتشار السريع لكورونا فى كندا

توقعت السلطات الصحية الاتحادية في كندا، اليوم الجمعة، باستمرار الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا في أنحاء البلاد.
وأعادت معظم الأقاليم العشرة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية وحدت من التجمعات مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات، وفقا لقناة الغد.
وقالت تيريزا تام المديرة العامة للصحة في كندا “التوقعات على المدى الطويل بالنسبة لكندا تظهر أننا لا نزال في مسار مرتفع سريع…نحتاج الآن إلى استجابة أقوى في كل الأقاليم الكبيرة لإبطاء انتشار كوفيد-19”.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى وصول عددالوفيات إلى نحو 15 ألف حالة بحلول 25 ديسمبر .
وسجلت البلاد إجمالا 13109 وفيات و442069 حالة إصابة منذ ظهور الوباء.
وستصبح كندا في الأسبوع المقبل ثاني بلد في العالم بعد بريطانيا يبدأ في تطعيم مواطنيه للوقاية من الفيروس مع وصول أول 30 ألف جرعة من لقاح لشركة فايزر.
و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءاتصارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 67.29 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و546078.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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