بريطانيا تسجل 21672 إصابة و424 وفاة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن بريطانيا سجلت 21672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويمثل هذا العدد زيادة عن ذلك المسجل أمس الخميس والذي بلغ 20964 إصابة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

على مستوى الوفيات، شهدت المملكة المتحدة انخفاضاً قليلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الفائتة.

ورصدت المصالح الصحية 424 وفاة اليوم في مقابل 516 أمس الخميس.

وتتواصل في بريطانيا، منذ الثلاثاء، أول حملة تطعيم في العالم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

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