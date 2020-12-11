"الجنائية الدولية" تريد التحقيق في جرائم "بوكو حرام"

سيف اليزيد - قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، إنها ستطلب إجراء تحقيق شامل في ارتكاب جماعة بوكو حرام الإرهابية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في نيجيريا.

وأضافت بنسودا، في بيان، أن مكتبها أكمل مراجعة مبدئية وخلص إلى وجود "أسس معقولة للاعتقاد" بأن بوكو حرام والجماعات التي تشعبت منها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. ويجب أن يوافق قضاة المحكمة على الطلب لفتح تحقيق.

وتقول منظمات غير حكومية حقوقية إن الجماعة الإرهابية ترتكب جرائم حرب وتعذيب وقتل خارج نطاق القانون بشكل وحشي ضد كل من يخالفها الرأي.

وهاجم مسلحون، يعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون إلى جماعة بوكو حرام، الأسبوع الماضي، رجالاً ونساء في قرية "كوشوبي" بولاية بورنو، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وتهاجم جماعة بوكو حرام الإرهابية، منذ العام 2009، القرى والسكان الآمنين في شمال شرق نيجيريا. وتمدد نشاطها الإجرامي إلى دول مجاورة وأسفر عن أكثر من 36 ألف قتيل وثلاثة ملايين نازح، وفق الأمم المتحدة.

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