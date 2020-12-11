وفيات وإصابات كورونا ما تزال مرتفعة في إيطاليا

سيف اليزيد - أظهرت البيانات الصادرة في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ما تزال مرتفعة.

وأعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 761 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي الفترة نفسها، رصدت الوزارة 18727 إصابة جديدة ارتفاعاً من 16999 كانت أحصيت أمس الخميس.

وسجلت إيطاليا إجمالاً 63387 وفاة منذ ظهور الوباء في فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا.

كما سجلت البلاد مليوناً و806 آلاف إصابة حتى اليوم.

وتعيش إيطاليا إغلاقاً ثانياً منذ نهاية أكتوبر ضمن إجراءات مكافحة الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

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