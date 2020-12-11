"الصحة العالمية" توفر مليار جرعة من لقاحات كورونا لدول فقيرة

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن برنامج "كوفاكس" وفر نحو مليار جرعة من لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركات رائدة وذلك لتقديمها للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي بجنيف، أن 189 دولة تشارك في البرنامج.

وقالت المنظمة، في وقت سابقاليوم الجمعة، إن لقاحات عديدة ضد الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 قيد التطوير حاليا.

وأكدت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة صحفية في جنيف «يتعين ألا يشعر الناس بالقلق أكثر مما يلزم. ضعوا في اعتباركم أن هناك عدداً من اللقاحات المرشحة قادمة على الطريق في نفس الوقت».

وأوضحت هاريس أن المنظمة تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات كوفيد-19 المرشحة. وأكدت أن المنظمة لم تجز، حتى الآن، الاستخدام الطارئ لأي لقاح، لكن «الشيء الأساسي الذي نضعه نصب أعيننا هو السلامة».

وأشارت المتحدثة إلى أن مراجعة الأعراض الجانبية للقاحات كوفيد-19 متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية، وذلك في معرض ردها على أسئلة تتعلق بتحذير بريطانيا ومطالبتها لمن لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب الحقن بلقاح «فايزر-بيونتك».