بومبيو: على المجتمع الدولي مواصلة ضغطه لعزل إيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2020 7:35 مساءً

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قرار مجلس صيانة الدستور في إيران رفع تخصيب اليورانيوم يهدف لترويع المجتمع الدولي. وقال بومبيو: “إيران لم تقدم أي مبرر تقني لسبب حاجتها إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى”.

وأضاف: “خفض إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تصعيدا خطيرا يقربها من امتلاك سلاح نووي”. ولفت إلى أن إيران عرقلت لعامين جهود تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما طالب المجتمع الدولي بمواصلة ضغطه الاقتصادي والدبلوماسي لعزل إيران.