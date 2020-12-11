أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “توتير” أن الشخص الموقوف مبحوث عنه من قبل السلطات الفرنسية للاشتباه في ارتباطه بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وأشارت المديرية إلى أن عملية التوقيف تدخل في إطار التعاون الأمني الدولي الذي يربط الأمن المغربي مع الأنتربول الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر التهريب الدولي للمخدرات.. الأمن المغربي يوقف فرنسيا من أصل جزائري تبحث عنه سلطات بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.