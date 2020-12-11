العدد 3353- 12دجنبر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3035 بكورونا.. 55% في جهتي البيضاء والرباط نشرة كورونا.. 3035 إصابة جديدة في المغرب و50 وفاة و3887 حالة شفاء

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