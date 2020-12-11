عملية جراحية لمتوسط ميدان المغرب التطواني

خضع متوسط ميدان نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم سفيان أزنابط امس الخميس، لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليمنى بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الرباط، أشرف عليها الدكتور إسماعيل علي المتخصص في الطب الرياضي.

ومن المرتقب، وفق بلاغ الفريق التطواني، أن يشرع اللاعب سفيان أزنابط في حصص الترويض الطبي بعد غد السبت، على أن يعود تدريجيا للملاعب، وذلك من خلال إجراء حصص تدريبية فردية قبل الالتحاق بتداريب المجموعة أواخر شهر يناير المقبل.

وكان اللاعب سفيان أزنابط تعرض لإصابة على مستوى الركبة اليمنى، جعلته يغادر أرضية الملعب مباشرة في اتجاه إحدى المصحات الخصوصية بالرباط، خلال المواجهة التي حل فيها المغرب أتلتيك تطوان ضيفا على نظيره الجيش الملكي يوم الثلاثاء برسم الجولة الثانية من البطولة الاحترافية.

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