شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يطالب السلطات اللبنانية بتنفيذ الحكم في قاتل والده والان مع التفاصيل
يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكمت على عياش المدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.
وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي، في ما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت.كما جرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً. وبرأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يطالب السلطات اللبنانية بتنفيذ الحكم في قاتل والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.