شكرا لقرائتكم اغتيال رفيق الحريري.. المؤبد لعضو بميليشيا حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكماً، الجمعة، على عضو بميليشيا حزب الله مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت.

كما جرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً. وبرأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة.

إلى ذلك سيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.

من جهته، قال القاضي الأسترالي، ديفيد ري، أثناء قراءة قرار المحكمة: "كان الهجوم يهدف لإثارة الرعب في لبنان وهو ما حدث بالفعل... استقر في يقين هيئة المحكمة أنه ينبغي تطبيق أقصى عقوبة وهي السجن المؤبد عن كل من الجرائم الخمس على أن يجري تنفيذها في نفس التوقيت".

رفيق الحريري

يذكر أن اغتيال الحريري أدى إلى دخول لبنان في أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 مما مهد الطريق لسنوات من المواجهة بين القوى السياسية المتناحرة.

من جانبها، أعلنت القاضية جانيت نوسورذي أن "الجرائم التي ارتكبها عياش بالغة الخطورة. كان له دور محوري في الهجوم".

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بتطبيق عقوبة السجن المؤبد عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أدين بها عياش.