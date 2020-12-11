التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3035 بكورونا.. 55% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3035 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1133 حالة جديدة، منها 827 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 538 حالة، من بينها 148 حالة بسلا. وبجهة سوس ماسة، سجلت 288 حالة، منها 83 حالة بأكادير. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 286 حالة، منها 191 حالة بمراكش. وبجهة الشمال، سجلت 266 حالة، منها 112 حالة بطنجة. وبجهة الشرق سجلت 108 حالة، ثم 100 حالة بفاس مكناس، و87 بجهة بني ملال خنيفرة، و78 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و68 حالة بكلميم واد نون، و56 بجهة درعة تافلالت، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 27 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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