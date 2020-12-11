كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن قراره النهائي بخصوص مباراة “السوبر الإفريقي” والتي ستجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان.

وحدد الجهاز الوصي عن تسيير شٶون الكرة قاريا موعد إقامة السوبر الإفريقي في قطر خلال النصف الأول من عام 2021.

وتستضيف قطر لموسمين السوبر الافريقي، انطلاقا من النسخة الجارية التي ستجمع الأهلي المصري بطل العصبة ونهضة بركان بطل كأس “الكاف”.

وجاءت القرارات الجديدة خلال اجتماع المكتب التنفيذي لـ “الكاف” امس الخميس في القاهرة، التي كان خلالها الحضور الزاميا.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي “يحدد” النصف الأول من 2021 موعدا لمباراة “السوبر الافريقي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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