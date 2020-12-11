شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية في مصر بقوة 3.2 ريختر دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر اليوم، هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كيلو متر غرب مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي أن الهزة شعر بها بعض المواطنين، ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بحدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.

كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية في مصر بقوة 3.2 ريختر دون خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.