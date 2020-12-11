'الصحة العالمية تحدد موعد موافقتها حول لقاحات 'فايزر' و'موديرنا' و'أسترا زينيكا'

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع أن تتخذ المنظمة قرارات بشأن الموافقة على استخدام لقاحات كورونا من "فايزر" و"موديرنا" و"أسترا زينيكا" خلال الأسابيع المقبلة.
وقد تسمح موافقة منظمة الصحة العالمية بنشر اللقاح في بعض البلدان حيث لم يتمكن المنظمون الطبيون الوطنيون من تقييمه بعد.
بدوره، دعا مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى عدم التراخي خلال موسم العطلات.
من جانبه، قال فان كيرخوف من منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول "متلازمة ما بعد الإصابة بالفيروس" وتأثيراته على النظم العضوية.
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