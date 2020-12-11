تهدد المجتمع الدولي.. واشنطن تدين زيادة إيران لتخصيب اليورانيوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الولايات المتحدة، الجمعة، قرار البرلمان الإيراني، بزيادة تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أنه يهدف لتهديد المجتمع الدولي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "قرار مجلس صيانة الدستور في إيران رفع تخصيب اليورانيوم يهدف لترويع المجتمع الدولي".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن "إيران لم تقدم أي مبرر تقني لسبب حاجتها إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى، والمجتمع الدولي لا يجب أن يكافئ إيران على تصرفاتها الخادعة فيما يخص القضية النووية".

‎‏وأكد بومبيو أن "تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تصعيدا خطيرا يقرب طهران من امتلاك سلاح نووي".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت النقاب مؤخرا، عن اعتزام إيران تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

والجمعة الماضية، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن واشنطن لن تتهاون في التعامل مع النووي الإيراني.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أن "ترامب انسحب من الاتفاق النووي، لكن هذا الانسحاب زاد من قدرة الإيرانيين على امتلاك مواد نووية".

وأضاف بايدن: "أعتقد أن كل هذه الأشياء ستكون صعبة للغاية، لكنني أعرف شيئًا واحدًا: لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، ولهذا السبب علينا أن نكون جزءًا من مجموعة أكبر".

كما اشترط بايدن، على إيران احترام القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، كشرط لعودة واشنطن للاتفاق النووي.