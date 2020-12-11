قرقاش: اتفاق الرياض أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، إن تنفيذ اتفاق الرياض أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية.

وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر»: «يبقى تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق».

وأوضح: «ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة لا على منطق الصراعات الصغيرة على الأرض»

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