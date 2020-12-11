شكرا لقرائتكم خبر عن زاراجوسا: شباب الأهلي فعل كل شيء والظفرة أغلق المساحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أبدى الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي أسفه للتعادل مع الظفره في مباراتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري «الجمعة»، مشيراً إلى أن اللاعبين فعلوا كل شيء في المباراة لكنهم لم يوفقوا في التسجيل، بسبب إغلاق الظفرة لكل المساحات خاصة في شوط المباراة الأول.

وتابع المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «من المؤكد أن فريق الظفرة سعيد جداً بأنه خرج من ملعبنا متعادلاً، وهم نجحوا في غلق كل المساحات في الشوط الأول، وسعينا لإيجاد مفاتيح لفتح المساحات المغلقة لكن كانت عندنا بعض المشاكل في خط الوسط وكان من الممكن أن نستقبل هدفاً».

وأضاف: «تحكمنا في الشوط الثاني وامتلكنا زمام المبادرة بعدما دفعنا بجانييف ويوسف جابر لعلاج مشكلة الوسط،كما دفعنا بأحمد خليل وسعيد أحمد ثم إدواردو ولعبنا باثنين مهاجمين في الأمام لكن مع كل هذا لم نستطع إحراز الأهداف، ولا بد من نسيان هذه المباراة والتجهيز للمباراة القادمة أمام الفجيرة».