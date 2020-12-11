شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يعود إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الفيصلي إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي عندما تغلب على الرائد 2-0 ضمن الجولة الثامنة، ليقطع «عنابي سدير» سلسلة غياب عن الفوز في آخر 4 جولات حيث تعادل ثلاث مرات وخسر واحدة، وقفز الفريق للمركز الثالث برصيد 13 نقطة متقدماً مؤقتاً بفارق الأهداف عن الأهلي والقادسية في حين واصل الرائد مسلسل الخسائر للمرة الثالثة تواليا ليتوقف رصيده على 10 نقاط وتراجع للمركز التاسع.

تقدم الفيصلي في الشوط الأول بهدف جاء بواسطة النيران الصديقة عندما حول قائد الرائد حسين الشويش عرضية إلى مرمى حارسه عز الدين دوخة في الدقيقة 30، وعزز البرازيلي جيليرمي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 85.

وسيواجه الفيصلي الاتفاق يوم الخميس القادم لحساب دور الستة عشر في كأس الملك، ويلتقي الرائد بالنصر في نفس الدور يوم الأربعاء.

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