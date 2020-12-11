شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة في رفع الأثقال بعمر 7 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

حصلت فتاة كندية تبلغ من العمر 7سنوات على لقب أصغر بطلة أمريكية للشباب تحت 11 عاماً في التاريخ بعد رفعها الأثقال بوزن 80 كجم.

وأثارت روري فان أولفت الدهشة بمهارات في لعب الجمباز قبل عامين على رفع الأثقال في الخطف والأنماط النقية، تحت إشراف مدرب وطورت قوتها تدريجياً لتخطف رفع الأثقال من البالغين لوزن 42 و61 كيلوجراماً من القرفصاء و80 كيلوجراماً من قضيب الأولمبي للسيدات.

وقالت ليندسي نواد، والدة روري: عنما بدأت ممارسة رياضة الأثقال أبديت امتعاضي من ذلك، وكان الأمر مخيفاً في رفع تلك الأشياء الثقيلة، لكن الآن أنظر إليها وأنا فخورة بها.

وأضافت: مجرد التفكير في فتاة بهذا العمر ترفع أوزاناً عدة أمر مثير للجدل، وأشار الكثير لنا بخطورة ما ستتعرض له في المستقبل، لكن مدربها وطبيبها يتوليان أمرها لتجنب الإصابات.

وقال جريج تشين، صاحب جيم تدريب أولفت في أوتاوا: ما يهمنا في المقام الأول صحة أولفت ولن نحملها أبداً بما نعتبره أقصى أوزان.

وأضاف: حصدت روي بطولة الولايات المتحدة الوطنية للشباب في فئة الـ 13 على الرغم من أنها أصغر بعامين وأخف وزناً بنحو 10 كيلوجرامات.

وقالت روري فان التي تضع وشماً مؤقتاً عند المنافسة: أعتبر نفسي لاعبة جمباز أولاً وقبل كل شيء، وأحب رفع الأثقال.