شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: زيارة السيسى لفرنسا من أنجح الزيارات الخارجية على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، هي أحد أهم الزيارات التي قام بها الرئيس، مضيفا أن الملفات الإقليمية التي تشهد مرحلة جديدة يتم التجهيز لها، وهو ما تناولته مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، عبر برنامجها اليوم، المذاع على قناة dmc، أن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا كانت من أنجح الزيارات الخارجية على كافة المستويات، لافتا إلى أن مباحثات الرئيس فى فرنسا شهدت أحاديث مهمة فى ملفات عديدة من بينها الملفين الأمنى والسياسى.

وتابع أن العلاقات المصرية والفرنسية تسير فى طريقها الصحيح والناجح بعد زيارة الرئيس لباريس، وتطرقت المحادثات فى ملف السد الإثيوبى، بالإضافة إلى أن هناك توافق فى الرؤى المشتركة بين مصر وفرنسا فى عدد من الملفات.