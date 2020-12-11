مدرب أسوان عقب فوزه على إنبى: لن نكون مطمع فرق الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قال الكابتن سامي الشيشيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، عقب فوز فريقه على نادي انبي، في أولى مباريات الدوري العام اليوم الجمعة، مازلنا في البداية ومشوار الدوري طويل، ولن نكون مطمع لفرق الدوري.

وأكد أن الفوز الذي تحقق اليوم جاء بالتزام اللاعبين وتوظيف الخبرات، والبدايات الموفقة تساعد الفريق في حصد وتجميع النقاط وهذا ضروري في الدور الأول.

وأضاف الشيشيني أن هدفنا تجهيز كل اللاعبين فالمشوار طويل والمتغيرات كثيرة، ونسعى لتقديم الأفضل وسنبدأ من الغد الاستعداد لطلائع الجيش.

وقدم سامي الشيشيني المدير الفني للأزرق الشكر لمجلس إدارة النادي لمساندتهم ودعمهم المستمر للفريق.

ونجح فريق أسوان، في تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدوري العام، بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، في افتتاح مسابقة الدوري العام بنسخته رقم 62.