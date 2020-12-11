‏الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا‎

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا‎ حول العالم.

وأضافت المنظمة العالمية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، أنه تم رصد تراجع لوتيرة تفشي الفيروس في أوروبا، بعدما سجلت القارة العجوز أرقاما كبيرة في بداية تفشي الموجة الثانية.

وانتهت شركات عالمية حتى اللحظة 5 لقاحات واعدة، وهي: فايزر لشركي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، ومودرنا الذي تنتجه شركة مودرنا، وسبوتنيك 5 الذي يتبع للحكومة الروسية، ولقتح شركة سينوفارم الصيني، ولقاح جامعة أوكسفورد.

وبدأت بعض الدول عملية توزيع اللقاح على مواطنيها مثل روسيا وبريطانيا.

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